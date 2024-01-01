Межкомнатные двери от производителя

Европан — это межкомнатные двери в классическом лаконичном европейском стиле. Строгие геометрические формы и неброские спокойные тона деревянной отделки хорошо впишутся в «скандинавский» интерьер, хорошо знакомый нам по журналам – много света и пространства, спокойный цветовой фон, милые яркие акценты текстиля и аксессуаров. Межкомнатные двери Европан купить непременно можно для оформления дома или офиса, коллекция позволяет подобрать уместную модель для обоих вариантов. Если ваши приоритеты в оформлении пространства – простота и ненавязчивость, то заказать двери Европан – вариант именно для вас.

Европан представлен шестью моделями межкомнатных дверей. Дверные полотна набраны из прямоугольных шпоновых и гладких матовых стеклянных панелей без рисунка, деревянные части покрыты матовым лаком. Каждая модель может быть собрана в нескольких вариантах цвета и комплектации, за дополнительную плату возможно изготовление дверного полотна нестандартного размера.

Вы можете купить межкомнатные двери Европан, уложившись в ценовой диапазон от шести до десяти тысяч на нашем официальном сайте. Помните, что в нашем случае невысокая цена не отражается на качестве: приобретая двери от производителя, вы экономите на услугах посредников.